Παναθηναϊκός: «Τέλος στο… σίριαλ, ο Αντίνο θα συνεχίσει στην Ελλάδα» - Όσα αναφέρει το TyC Sports

EPA/OSVALDO VILLAROEL

Οnsports Team

Ένα από τα κορυφαία αργεντίνικα ΜΜΕ επιβεβαιώνει τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, με το deal να συνιστά τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Γοδόι Κρουζ.

Όσο περνούν οι ώρες, τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή πληθαίνουν, χωρίς να αφήνουν πλέον περιθώρια αμφιβολίας: άπαντες κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία ανάμεσα στους «πράσινους» και τον σύλλογο της Μεντόσα.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και το TyC Sports, ένα από τα πιο έγκυρα και ισχυρά Μέσα της Λατινικής Αμερικής, στο οποίο είχε μιλήσει προ ημερών και ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Μανσούρ. Τότε, είχε υποστηρίξει πως υπήρχε συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ και ότι ο παίκτης δεν θα έφευγε για την Ευρώπη, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν.

Το δημοσίευμα αναφέρει: «Μετά από ένα μεγάλο καλοκαιρινό σίριαλ (σ.σ. στην Αργεντινή είναι καλοκαίρι) το οποίο τράβηξε περισσότερο απ’ το αναμενόμενο και κράτησε πολλούς πρωταγωνιστές στη δημοσιότητα, την Τρίτη επιβεβαιώθηκε η αποχώρηση του Σαντίνο Αντίνο. Φεύγει από την Γοδόι Κρουζ και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό από την Ελλάδα. Η πώληση είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της ομάδας από την Μεντόσα, με τους Έλληνες να δίνουν 10 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη και περίπου 3 εκατ. ακόμη αν το κλαμπ απ’ την Αθήνα δεν τον πουλήσει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια».