Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα της «3άρας»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα της νίκης επί του Πανσερραϊκού, με τις καλύτερες στιγμές εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το... δεξί και με τριάρα στο 2026, με την ομάδα και τον κόσμο να στέλενι μήνυμα για τη συνέχεια στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Στο παιχνίδι αυτό έκανε το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα ο Ανδρέας Τετέι, ενώ επέστρεψαν στην δράση μετά από αρκετό καιρό οι Γιώργος Κυριακόπουλος, Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Μία ημέρα μετά τον αγώνα, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα, στο οποίο ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις του Ράφα Μπενίτεθ και του πάγκου σε όλα όσα συνέβησαν.