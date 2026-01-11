Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Να συνεχίσουμε να πιέζουμε, είμαστε έτοιμοι»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην ένταση και την πίεση που βγάζει η ομάδα του ενόψει του πρώτου αγώνα του Παναθηναϊκού για το 2026, απέναντι στον Πανσερραϊκό, μέσα από το μήνυμά του στο MatchDay.

Ο Ισπανός κόουτς τόνισε την ανάγκη για σοβαρότητα και συγκέντρωση, παρά τη βαθμολογική θέση του αντιπάλου.

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Από τη μέρα που ήρθα δεν έχω συναντήσει εύκολα παιχνίδια. Μπορεί ο Πανσερραϊκός να βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά διαθέτει κάποιους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Νομίζω όμως πως προπονηθήκαμε με την αίσθηση πως πρέπει να αποδώσουμε πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα.

Είμαι χαρούμενος με την ένταση. Καμιά φορά, αν χάνεις παιχνίδια ο κόσμος μιλάει για την ένταση. Η έντασή μας είναι καλή, οπότε θα πρέπει να βρούμε τα χαρακτηριστικά των παικτών μας και τον τρόπο που θέλουμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Είμαστε πεπεισμένοι πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Νομίζω ότι είμαστε πνευματικά έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να το κερδίσουμε».