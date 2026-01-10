Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3: Τα γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» από το πέρασμα από το Αγρίνιο

Onsports Team

Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, σε μια ιστορική σεζόν όπου ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέρασε επιβλητικά από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-0 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και άνοιξε το σκορ στο 26’, όταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με ωραία εκτέλεση έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 45+1’, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κωνσταντέλιας χτύπησε ξανά στο 57’, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια άνετη βραδιά για τους φιλοξενούμενους.

Ο Παναιτωλικός παρουσιάστηκε αναιμικός, χωρίς ένταση και δημιουργία, αδυνατώντας να απειλήσει ουσιαστικά, γεγονός που προβληματίζει ενόψει της συνέχειας, καθώς θα χρειαστεί άμεση βελτίωση για να αποφύγει περιπέτειες στη μάχη της παραμονής.