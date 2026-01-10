Ομάδες

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3: Τα γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» από το πέρασμα από το Αγρίνιο
Onsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 21:58
SUPER LEAGUE / Παναιτωλικός / ΠΑΟΚ

Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, σε μια ιστορική σεζόν όπου ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέρασε επιβλητικά από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-0 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και άνοιξε το σκορ στο 26’, όταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με ωραία εκτέλεση έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 45+1’, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κωνσταντέλιας χτύπησε ξανά στο 57’, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια άνετη βραδιά για τους φιλοξενούμενους.

Ο Παναιτωλικός παρουσιάστηκε αναιμικός, χωρίς ένταση και δημιουργία, αδυνατώντας να απειλήσει ουσιαστικά, γεγονός που προβληματίζει ενόψει της συνέχειας, καθώς θα χρειαστεί άμεση βελτίωση για να αποφύγει περιπέτειες στη μάχη της παραμονής.

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Το 0-1 με τον Κωνσταντέλια

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Το 0-2 με τον Γιακουμάκη

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Το 0-3 με τον Κωνσταντέλια



