Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2: Τα «ερυθρόλευκα» γκολ που έφεραν το «διπλό» στο Περιστέρι
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 10 Ιανουαρίου 2026, 21:44
Με πρωταγωνιστή τον Μεχντί Ταρέμι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, επικρατώντας 2-0 του Ατρόμητου στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ιρανός επιθετικός είχε καθοριστική συμβολή και στα δύο τέρματα των «ερυθρόλευκων», δείχνοντας τον δρόμο για ένα ιδανικό ξεκίνημα στο 2026 για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο 35ο λεπτό ο Ταρέμι κινήθηκε έξυπνα και δημιούργησε τη φάση για το 1-0, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να εκτελεί ψύχραιμα, ανοίγοντας το σκορ. Στο δεύτερο μέρος, ο ίδιος ανέλαβε ρόλο σκόρερ, καθώς στο 56’ βρέθηκε σε θέση βολής και «κλείδωσε» τη νίκη, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Αντίθετα, ο Ατρόμητος παρουσίασε φτωχή επιθετική εικόνα, χωρίς ουσιαστικές απειλές, απέχοντας από την ομάδα που είχε δυσκολέψει δις τον ΠΑΟΚ, με τους Περιστεριώτες του Ντούσαν Κέρκεζ να μένουν μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Το 0-1 με τον Ζέλσον Μάρτινς

Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Το 0-2 με τον Ταρέμι



