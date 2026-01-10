Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3: Σόου Κωνσταντέλια και διπλό στο Αγρίνιο

Onsports Team

Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να προσφέρει ένα απολαυστικό σόου στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το… δεξί στη Super League για το 2026 επικρατώντας 3-0 του Παναιτωλικού.

Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, σε μια ιστορική σεζόν όπου ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής, ο «δικέφαλος του Βορρά» δεν συνάντησε δυσκολίες στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 3-0 για τη 16η αγωνιστική της Super League. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που σκόραρε πριν και μετά το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι σε έναν αναιμικό Παναιτωλικό.

Το ματς είχε καλό ρυθμό από νωρίς, με φάσεις και στις δύο περιοχές, όμως ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που είχε ουσία. Ο Κωνσταντέλιας προειδοποίησε στο 19’, για να ανοίξει τελικά το σκορ στο 26’ με κεφαλιά, έπειτα από συνεργασία Μπάμπα και Κένι. Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν και λίγο πριν το ημίχρονο, σε ταχύτατη αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς τροφοδότησε τον Γιακουμάκη, ο οποίος με γυριστό σουτ έκανε το 2-0 στο 45+1’.

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» οριστικά στο 57’, όταν ο Κωνσταντέλιας, μετά από όμορφο συνδυασμό, διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Με τη νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ πέρασε δεύτερος, στο -1 από τον Ολυμπιακό και στο +1 από την ΑΕΚ, πηγαίνοντας με ανεβασμένη ψυχολογία στο ντέρμπι Κυπέλλου στο Φάληρο. Ο Παναιτωλικός έμεινε στους 15 βαθμούς και καλείται να βελτιωθεί ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Μανρίκε, Εστέμπαν, Σατσιάς – Ζίβκοβιτς.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (81’ Γκράναθ), Γκαρσία (66’ Μίχαλακ), Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (87’ Νικολάου), Εστέμπαν (66’ Μπρέγκου), Ενκολόλο (87’ Αγαπάκης), Ματσάν, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (71’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (71’ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (77’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (77’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (71’ Γερεμέγεφ).