ΑΕΚ: Με Βάργκα και Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη η Ένωση

Onsports Team

Οι δύο νεοφερμένοι παίκτες των «κιτρινόμαυρων» ταξίδεψαν για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ενόψει του αγώνα με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (11/1). Η Ένωση θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί και κυρίως να μπει στο 2026 δείχνοντας πως έχει διατηρήσει την εξαιρετική εικόνα που είχε στην ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους.

Στην αποστολή της Ένωσης, βρίσκονται και τα δύο αποκτήματα της ομάδας. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ακολούθησαν την υπόλοιπη ομάδα στο ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού είναι και οι Μουκουντί-Γκατσίνοβιτς. Εκτός είναι ο Περέιρα, ο Ζίνι και ο Πιερό.