Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Με Βάργκα και Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη η Ένωση
Onsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 19:59
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Με Βάργκα και Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη η Ένωση

Οι δύο νεοφερμένοι παίκτες των «κιτρινόμαυρων» ταξίδεψαν για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ενόψει του αγώνα με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη την Κυριακή (11/1). Η Ένωση θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο της σερί και κυρίως να μπει στο 2026 δείχνοντας πως έχει διατηρήσει την εξαιρετική εικόνα που είχε στην ολοκλήρωση του προηγούμενου έτους.

Στην αποστολή της Ένωσης, βρίσκονται και τα δύο αποκτήματα της ομάδας. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ακολούθησαν την υπόλοιπη ομάδα στο ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού είναι και οι Μουκουντί-Γκατσίνοβιτς. Εκτός είναι ο Περέιρα, ο Ζίνι και ο Πιερό.

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Πήρε… ανάσα ο Πανιώνιος νικώντας τον Κολοσσό Ρόδου
19 λεπτά πριν Greek Basketball League: Πήρε… ανάσα ο Πανιώνιος νικώντας τον Κολοσσό Ρόδου
SUPER LEAGUE
Ταλαιπωρία για την αποστολή του Asteras Aktor λόγω θυελλωδών ανέμων
48 λεπτά πριν Ταλαιπωρία για την αποστολή του Asteras Aktor λόγω θυελλωδών ανέμων
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Με Βάργκα και Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη η Ένωση
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Με Βάργκα και Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη η Ένωση
NBA
NBA: Πλήγμα με Άντονι Ντέιβις στους Μάβερικς – Ενδέχεται να χρειαστεί επέμβαση
2 ώρες πριν NBA: Πλήγμα με Άντονι Ντέιβις στους Μάβερικς – Ενδέχεται να χρειαστεί επέμβαση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved