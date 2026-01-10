LIVE CHAT Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Η έξοδος του «Δικέφαλου» στο Αγρίνιο

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Οι ομάδες της Super League επιστρέφουν στη δράση και το απόγευμα του Σαββάτου (10/01) γίνονται τα πρώτα ματς για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.

Ο σύλλογος του Αγρινίου προέρχεται από την ήττα 2-0 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τα play offs του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ για την ίδια διοργάνωση, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε την πρόκριση 5-4 στα πέναλτι κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο ΠΑΟΚ είχε 21 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό, ανεξάρτητα από έδρα και διοργάνωση, μέχρι το παιχνίδι των δύο ομάδων για τον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία. Αυτός ο κύκλος των 21 αναμετρήσεων είχε ξεκινήσει μετά το 0-0 των δύο ομάδων στην Τούμπα στις 22 Νοεμβρίου 2015.

Στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τη νίκη στις 12 τελευταίες επισκέψεις του σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος και μάλιστα στις οκτώ από αυτές δεν έχει δεχθεί τέρμα. Αυτό το σερί ξεκίνησε μετά τη νίκη του Παναιτωλικού με 2-0 στις 24 Αυγούστου 2013, χάρη στα γκολ των Μπόγιοβιτς (27’) και Μελισσά (45+1’).

