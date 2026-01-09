Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 22:38
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ εμφανίστηκε σε εστιατόριο όπου γινόταν συνάντηση προέδρων και μελών ΕΠΣ – Τι τους είπε.

Σε εστιατόριο των βορείων προαστίων πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το ποδόσφαιρο, ανάμεσα σε ορισμένους προέδρους ΕΠΣ και μέλη Ενώσεων. Εκεί εμφανίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει στους παρευρισκόμενους.

Αρνήθηκε να καθίσει μαζί τους και κάθισε σε διπλανό τραπέζι να δειπνήσει. Πρόλαβε όμως να πει τα εξής:

«Στον ουρανό σας έψαχνα, στην γη σας βρήκα... Τι έγινε παιδιά; Βγάλαμε συμπέρασμα; Οι υπόλοιποι που είναι; Χάθηκαν; Που το πάμε εδώ; Στο συμφέρον του ποδοσφαίρου ή στο προσωπικό συμφέρον; Φαντάζομαι χαρήκατε που είμαι σε διπλανό τραπέζι και ήρθα να σας δω. Εξάλλου, είμαι η επόμενη σελίδα του Ελληνικού Ποδοσφαίρου... Συνεχίστε να μιλάτε, δεν υπάρχει λόγος διακοπής... Πάω να συνεχίσω... Να σας φωτίζει Ο Θεός και το Ευ Αγωνίζεσθαι. Για ποδόσφαιρο αξιοπρεπές και άξιο θαυμασμού και... όχι ντροπής».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Με Κουτσερένκο η αποστολή για τον ΠΑΟΚ
7 λεπτά πριν Παναιτωλικός: Με Κουτσερένκο η αποστολή για τον ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ
2 ώρες πριν Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
3 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Θα κάνει μαγνητική ο Μόρις, μάλλον βαρύ διάστρεμμα»
3 ώρες πριν Μπαρτζώκας: «Θα κάνει μαγνητική ο Μόρις, μάλλον βαρύ διάστρεμμα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved