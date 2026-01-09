Ομάδες

Αναβάλλεται το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρας Aktor
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 15:25
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Αναβάλλεται το ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρας Aktor

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το πήρε απόφαση και έδωσε το ΟΚ στη διοίκηση της ομάδας του να ζητήσει αναβολή στο ματς με τον Αστέρα. 

Το φορτωμένο πρόγραμμα του Ολυμπιακού εντός και εκτός των τοιχών είχαν αναγκάσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να σκεφτεί την πιθανότητα να ζητήσει την αναβολή του παιχνιδιού με τον Αστέρα, αν και αυτό είναι κάτι που δεν συνηθίζει. 

Ο τεχνικός των "ερυθρόλευκων", τελικά πήρε την απόφαση να δώσει το ΟΚ στη διοίκηση της ομάδας και να προχωρήσει σε αίτημα αναβολής γα να μπορέσει να αποφορτιστεί το πρόγραμμα και να έχει φρέσκους τους παίκτες του για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. 

Ο αγώνα ήταν προγραμματισμένος για τις 17 Ιανουαρίου στην Τρίπολη, αλλά μετά το αίτημα του Ολυμπιακού η αναμέτρηση αναβάλλεται και θα οριστεί νέα ημερομηνία. 



