Παναθηναϊκός: Φουλάρει ο Πάντοβιτς
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 15:02
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Φουλάρει ο Πάντοβιτς

Ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό αντιμετωπίζοντας πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το πρώτο παιχνίδι του 2026, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τον Πανσερραϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει σήμερα έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και την τακτική.

Στα θετικά η παρουσία του Πάντοβιτς, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος δείχνοντας να αναβεάζει ρυθμούς. 

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πάντοβιτς, ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Κυριακόπουλος και θεραπεία ο Ντέσερς».



