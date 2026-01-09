Παναθηναϊκός: Βγήκαν τα εισιτήρια για Πανσερραϊκό

Οnsports Τeam

Στον "αέρα" τα εισιτήρια για την κυριακάτικη (11/1, 21:00) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ είναι στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (Ολυμπιακό Στάδιο, 11/12, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 9/1.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Πανσερραϊκό έχουν ως εξής: