AEK: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μπαρνάμπας Βάργκα
AP Photo/Denes Erdos
Οnsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 12:44
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Μπαρνάμπας Βάργκα

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής (4/1) στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Μία ανάσα μακριά από την ολοκλήρωση της δεύτερης χειμερινής μεταγραφής της βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς η άφιξη του Μπαρνάμπας Βάργκα στην Αθήνα αναμένεται να γίνει σήμερα.

Εφόσον λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο 31χρονος φορ αναμένεται στη χώρα μας αργά το απόγευμα της Κυριακής (4/1), προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του.

Η ΑΕΚ ήρθε την Πρωτοχρονιά σε συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για την απόκτηση του Βάργκα, βγάζοντας από τα ταμεία της περίπου 4.500.000 ευρώ, ενώ ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.



