Διακοπή στο FIR Αθηνών: Πώς γίνονται οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται στον αέρα

Σημαντικό πρόβλημα σε όλο τον ελληνικό εναέριο χώρο, που σχετίζεται με τις ραδιοσυχνότητες, καταγράφεται εδώ και λίγη ώρα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έχει ήδη εκδώσει σχετική αεροπορική οδηγία (NOTAM) για τις πτήσεις στο ελληνικό FIR Αθηνών, με στόχο τη μείωση της χωρητικότητας και των πτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικοινωνίες των αεροσκαφών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα πραγματοποιούνται μέσω συχνοτήτων έκτακτης ανάγκης, VHF ή HF. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η αιτία του προβλήματος, ενώ όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά.

Όπως δήλωσε στο Newsbomb ο Κώστας Κλουφέτος, εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει:

«Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί κάνει αδύνατες τις προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια», είπε ο κ. Κλουφέτος. «Υπάρχει θέμα με τις ραδιοσυχνότητες, δηλαδή με την επικοινωνία της εναέριας κυκλοφορίας. Το ψάχνουμε μαζί με τον ΟΤΕ μέχρι να βρεθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Η χωρητικότητα έχει μειωθεί στο ελάχιστο, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται πολύ λιγότερα αεροσκάφη και πτήσεις».

Ο ίδιος συνέχισε: «Έχει εκδοθεί αεροπορική οδηγία που ενημερώνει για αυτό το πρόβλημα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Το πρόβλημα αφορά όλες τις πτήσεις που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ελλάδα, όχι μόνο το αεροδρόμιο της Αθήνας».

Ο κ. Κλουφέτος τόνισε επίσης: «Συνεχίζουμε τις έρευνες και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό».

Η ΥΠΑ προτρέπει επιβάτες και εταιρείες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να μην βασίζονται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή πανικός.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω εκπροσώπου ανέφερε στο Newsbomb: «Λόγω τεχνικού ζητήματος στις ραδιοσυχνότητες, οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις διεξάγονται με περιορισμένη χωρητικότητα. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε συνεργασία με την ΥΠΑ, και θα ενημερώσουμε άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή».

Σημειώνεται ότι 35 πτήσεις θα αρχίσουν να αποδεσμεύονται σε λίγη ώρα.

H ανακοίνωση της ΥΠΑ

Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Τα περιφερειακά αεροδρόμια ανακοινώνουν καθυστερήσεις λόγω του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στα αεροδρόμια όλης της χώρας μετά το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε στο FIR Αθηνών λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστα και τα περιφερειακά αεροδρόμια. Στα Χανιά, για παράδειγμα, δύο πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν για την Αθήνα εμφανίζουν καθυστέρηση. Πρόκειται για την πτήση της Aegean Airlines για Αθήνα στις 11:20 και την πτήση της Sky Express για Αθήνα στις 12:15.

Αντίστοιχα, καθυστέρηση παρουσιάζει και η άφιξη της πτήσης της Sky Express από Αθήνα προς Χανιά.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η δυσλειτουργία στις επικοινωνίες καθιστά αδύνατη την ασφαλή διαχείριση των πτήσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση της χωρητικότητας και των πτήσεων στο FIR Αθηνών.