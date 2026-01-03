Παναθηναϊκός: Η… σπαζοκεφαλιά για την επίθεση των «πράσινων»

Onsports Team

Το πρόβλημα του Ντέσερς τον κρατά εκτός από κρίσιμους αγώνες εντός κι εκτός συνόρων, με το «τριφύλλι» να καλείται να αποφασίσει αν θα κάνει άλλη κίνηση στην επίθεση πέραν της απόκτησης του Τετέι.

Η σεζόν δεν κυλά καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό. Για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της προσπάθειας. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα ήταν διαφορετική η μοίρα του «τριφυλλιού», είναι σαφώς πως τα πράγματα θα ήταν καλύτερα χωρίς την τόση μαζεμένη ατυχία.

Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός δεν είχε πέρα από λίγα ματς τον βασικό του σέντερ φορ (Ντέσερς), τον βασικό του εξτρέμ (Πελίστρι), ενώ για καιρό απουσιάζει και ο βασικός αριστερός μπακ (Κυριακόπουλος). Συν το πρόβλημα με τον Ρενάτο Σάντσες που θεωρητικά θα ήταν η βασική επιλογή στο «8».

Τη στιγμή που ο Πελίστρι επιστρέφει, ο Κυριακόπουλος θα φανεί τις ερχόμενες μέρες και θα αποκτηθεί βασική επιλογή παίκτη για τη θέση του αριστερού μπακ, ήρθε μια νέα… κατραπακιά για το «τριφύλλι». Ο Ντέσερς μένει εκτός 2,5 μήνες λόγω προβλήματος που αποκόμισε στην Εθνική Νιγηρίας. Με την οποία δεν αγωνίστηκε καθόλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Πλέον το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα κάνουν οι «πράσινοι». Γιατί σε αυτό το διάστημα απουσίας του Ντέσερς, υπάρχουν διαθέσιμοι ο Τετέι που ακόμη δεν έχει αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, ο Σφιντέρσκι και ο Πάντοβιτς που γύρισε με θλάση από την άδεια.

Η απόφαση που πρέπει να παρθεί, είναι αν θα αποκτηθεί κι άλλος φορ τον Ιανουάριο. Ίσως μια καλύτερη λύση απ’ τον Σφιντέρσκι, σε συνδυασμό με προσπάθεια πώλησης του Πολωνού. Με σημαντικό πρόβλημα την λίστα στην UEFA, καθώς εκεί θα δηλωθεί ο Τετέι και δύσκολα θα υπάρξει άλλη αλλαγή στα φορ. Απ’ τη στιγμή που δικαιούται να κάνει μόνο τρεις αρχές Φεβρουαρίου το «τριφύλλι», δηλώνοντας την τελική του λίστα για το Europa League.

Ακόμη απόφαση δεν έχει παρθεί και δύσκολα θα παρθεί άμεσα. Ίσως περιμένει ο Παναθηναϊκός να δει πως θα είναι ο Τετέι στην αγωνιστική του ενσωμάτωση, καθώς χωρίς Ντέσερς ο διεθνής στράικερ παίρνει τον ρόλο του βασικού όπως όλα δείχνουν. Κι αν κριθεί πως δεν αρκεί αυτό και χρειάζεται κάτι καλύτερο μαζί του, ίσως υπάρξει έξτρα κίνηση με κάποιον πιθανό δανεισμό.