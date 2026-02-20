Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Σεπ Πιόντεκ

Χ / @dbulandshold

Οnsports Τeam

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Σεπ Πιόντεκ, ο οποίος άφησε ανεξίτηλό το αποτύπωμα του στην εθνική Δανίας.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους πλέον καθοριστικούς προπονητές στην ιστορία της εθνικής ομάδας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην αγωνιστική της αναγέννηση.

Ο Σεπ Πιόντεκ, ο Γερμανός προπονητής που ταυτίστηκε με την αγωνιστική άνοδο του δανέζικου ποδοσφαίρου, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών, έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Ως ποδοσφαιριστής, ήταν αμυντικός κι αγωνίστηκε στη Βέρντερ Βρέμης, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1965. Μετά τον τραυματισμό που τον οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί, ακολούθησε καριέρα στην προπονητική, αναλαμβάνοντας συλλόγους και εθνικές ομάδες, μέχρι να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Δανίας το 1979. Υπό την καθοδήγησή του, η χώρα συμμετείχε για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986, φτάνοντας έως τη φάση των «16», ενώ είχε προηγηθεί η πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Euro 1984.

Μετά την αποχώρησή του από τη Δανία το 1990, συνέχισε να εργάζεται σε Τουρκία, Γροιλανδία και άλλους σταθμούς της καριέρας του, αφήνοντας το στίγμα του. Στη Δανία, ωστόσο, το όνομά του συνδέθηκε με την απαρχή μιας νέας εποχής για την εθνική ομάδα, όπως υπογράμμισε και ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομοσπονδίας, Πέτερ Μόλερ, τιμώντας τη συμβολή του στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.