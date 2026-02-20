Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/02) - «Ανδρέα μπορείς»
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 08:39
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (20/02).

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να πάρει τη νίκη κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, με δύο γκολ του Ανδρέα Τετέι έφτασε στην ανατροπή, αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσει (2-2). «Ανδρέα μπορείς» να ηγηθείς στους «πράσινους» είναι το… σύνθημα.

Παράλληλα, «Γκολάρα ελπίδας» πέτυχε ο Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, μειώνοντας 2-1 τη Θέλτα στο πρώτο ματς των play offs του Europa League και ανέκτησε πιθανότητες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



