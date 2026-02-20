Ομάδες

NBA: «Πέρασαν» από το Σαν Φρανσίκο οι Σέλτικς - Τα αποτελέσματα και τα highlights
AP Photo/Jeff Chiu
Οnsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 09:01
NBA / Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς / Μπόστον Σέλτικς

NBA: «Πέρασαν» από το Σαν Φρανσίκο οι Σέλτικς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Μεγάλη νίκη στο «Chase Center» πήραν οι Σέλτικς επικρατώντας 121-110 των Ουόριορς, ενώ οι Πίστονς πέρασαν και από τη Νέα Υόρκη, νικώντας 126-111 των Νικς.

Σπουδαίο «διπλό» πήραν οι Σέλτικς μέσα στο Σαν Φρανσίσκο, με τον Μπράουν να είναι ο πρωταγωνιστής. Η ομάδα της Βοστόνης επικράτησε 121-110 των Ουόριορς στο «Chase Center», με τον 30χρονο σταρ να πραγματοποιεί ηγετική εμφάνιση, 23 πόντοι με 10/15 δίποντα, 15 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Οι «Κέλτες» ανέβηκαν στο 36-19, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 29-27. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Πρίτσαρντ με 26 πόντους, ενώ από πλευράς ηττημένων ο Μέλτον είχε 18.

Στη Νέα Υόρκη, ο Κάνιγχαμ έκανε πράγματα και θαύματα και οδήγησε τους Πίστονς σε εμφατική νίκη με 126-111 επί των Νικς. Ο χαρισματικός γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι με 42 πόντους (12/23 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 3/3 βολές), 13 ασίστ και 8 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μία από τις κορυφαίες φετινές εμφανίσεις. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ριντ με 18 πόντους. Για τους γηπεδούχους, ο Μπράνσον σημείωσε 33 πόντους (8 ασίστ, 6 ριμπάουντ), ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Θρίλερ στο Λος Άντζελες, όπου οι Κλίπερς λύγισαν με 115-114 τους Νάγκετς. Ο Μάθουριν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 38 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια έδωσαν ο Λέοναρντ με 23 και ο Τζόουνς τζούνιορ με 22. Για τους φιλοξενούμενους, ο Γιόκιτς ξεχώρισε με 22 πόντους και 17 ριμπάουντ, ο Μπράουν πρόσθεσε 19, ενώ από 18 σημείωσαν οι Τζόνσον και Στρόουθερ.

Εντυπωσιακοί οι Μάτζικ στο Σακραμέντο, συνέτριψαν με 131-94 τους Κινγκς, πραγματοποιώντας επίδειξη δύναμης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Μπαντσέρο σημείωσε 30 πόντους και ο Μπλακ πρόσθεσε 20, σε μια βραδιά που οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Σάρλοτ Χόρνετς - Χιούστον Ρόκετς 101-105


Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μπρούκλιν Νετς 112-84


Φιλαδέλφεια 76ερς - Ατλάντα Χοκς 107-117


Ουάσιγκτον Ουίζαρντς - Ιντιάνα Πέισερς 112-105


Nιου Γιορκ Νικς - Ντιτρόιτ Πίστονς 111-126


Σικάγο Μπουλς - Τορόντο Ράπτορς 101-110


Σαν Αντόνιο Σπερς - Φοίνιξ Σανς 121-94


Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μπόστον Σέλτικς 110-121


Σακραμέντο Κινγκς - Ορλάντο Μάτζικ 94-131


Λος Άντζελες Κλίπερς - Ντένβερ Νάγκετς 115-114



