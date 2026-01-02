Παναθηναϊκός: Στο «κάδρο» ο Τσάβες για κάτω από τα δοκάρια

Onsports Team

Ο πρώην τερματοφύλακας του Παναιτωλικού είναι πιθανό να απασχολήσει τους «πράσινους» για δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μία από τις θέσεις που ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί καθώς ο Ντραγκόφσκι δεν υπολογίζεται και είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει, είναι αυτή του τερματοφύλακα. Οι «πράσινοι» αναζητούν κάποιον για να γίνει δίδυμο με τον Λαφόν, συν τον Κότσαρη που συμπληρώνει την τριάδα.

Οι περιπτώσεις απ’ το… πάνω ράφι που έχουν εξετάσει οι «πράσινοι», μοιάζουν δύσκολο να προχωρήσουν. Ενώ ενόψει του καλοκαιριού υπάρχει και το όνομα του Βλαχοδήμου. Οπότε δεν αποκλείεται το «τριφύλλι» να προχωρήσει στον δανεισμό του Λούκας Τσάβες. Του πορτιέρε που ανήκει στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Παναιτωλικό.

Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Ρίβερ Πλέιτ και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στη Super League. Έτσι το «τριφύλλι» εξετάζει το ενδεχόμενο συμφωνίας για δανεισμό του μέχρι το καλοκαίρι, όταν και θα γίνει νέα ιεράρχηση στους τερματοφύλακες καθώς και ο Λαφόν είναι δανεικός.