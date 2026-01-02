Ομάδες

Παναθηναϊκός: Αποφάσισε να πάρει από τώρα και τον Παύλο Παντελίδη
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 21:09
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αποφάσισε να πάρει από τώρα και τον Παύλο Παντελίδη

Οι «πράσινοι» μετά τον Ανδρέα Τετέι θα φέρουν στο Κορωπί και τον Παύλο Παντελίδη, αλλάζοντας την αρχική απόφαση να μείνει στην Κηφισιά μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Ανδρέας Τετέι έχει ενσωματωθεί τις τελευταίες μέρες στον Παναθηναϊκό. Ο στράικερ των «πράσινων» αποκτήθηκε από την Κηφισιά «πακέτο» με τον Παύλο Παντελίδη. Κι όπως φαίνεται πάρθηκε η απόφαση και ο νεαρός εξτρέμ να ακολουθήσει από τώρα την ίδια διαδρομή και όχι το καλοκαίρι.

Το «τριφύλλι» προχωρά στην άμεση ενσωμάτωση και του Παντελίδη στο ρόστερ. Κάτι που δεν αποκλείεται να σχετίζεται και με την υπόθεση Τετέ, για τον οποίο στη Βραζιλία επιμένουν πως είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει στην Γκρέμιο.

Ο 23χρονος που κάνει εκπληκτική σεζόν έχοντας ήδη 7 γκολ, είναι έτοιμος να γίνει μέλος του Παναθηναϊκού και να δώσει άμεσα λύσεις στον Ράφα Μπενίτεθ. Για να συμβεί αυτό, είτε θα πάει στην Κηφισιά ο Μαντσίνι, είτε ο Ταβάρες που αρνήθηκε να πάει στον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της μεταγραφής του Κοντούρη.



