Ολυμπιακός: «Η Τζιρόνα θέλει άμεσα τον Ελ Κααμπί»

Το ενδιαφέρον για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ολοένα και αυξάνεται, με την Τζιρόνα να είναι έτοιμη να... χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με το Μαρόκο στο Κόπα Άφρικα και είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Ο 32χρονος φορ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, γεγονός που τον καθιστά δελεαστικό στόχο για πολλές ομάδες.

Σε αυτές έχει προστεθεί και η ισπανική Τζιρόνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας transferfeed.

Η ομάδα της La Liga, στην οποία αγωνίζεται και ο Αζεντίν Ουναΐ, δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία και φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Τζιρόνα φέρεται να εξετάζει την απόκτηση του 32χρονου Μαροκινού επιθετικού Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ως λύση άμεσης ενίσχυσης με στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η μεταγραφή χαρακτηρίζεται περίπλοκη, καθώς υπάρχουν αρκετά εμπόδια, μεταξύ των οποίων το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, το οποίο βρίσκεται στους τελευταίους έξι μήνες του, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και η Μαρσέιγ καθώς και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ελ Κααμπί έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ότι προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στην Ελλάδα, εφόσον ικανοποιηθούν οι οικονομικές του απαιτήσεις, ενώ δημοσιεύματα του Δεκεμβρίου 2025 αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως ελάχιστο τίμημα πώλησης τα 12 εκατ. ευρώ».