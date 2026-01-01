Ομάδες

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 18:55
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ

Ο 35χρονος ανακοινώθηκε επίσημα από την γαλλική ομάδα, επιστρέφοντας στη Ligue 1 για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Ρεμί Καμπελά ήταν απ’ τις πρώτες μεταγραφές του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό. Ο 35χρονος δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι έτσι παραχωρήθηκε δανεικός στη Ναντ, επιστρέφοντας στη Ligue 1.

Η γαλλική ομάδα που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, θέλει ενίσχυση για να σώσει την κατηγορία. Ανακοίνωσε επίσημα το δανεισμό του Καμπελά. Το εξάμηνο που βρέθηκε στον Ολυμπιακό, έκανε 10 συμμετοχές και είχε 2 ασίστ.

 



