Λατρεία για Τετέι: Video από την πρώτο προπόνηση του «πράσινου» επιθετικού

Onsports Team

Από την πρώτη του μέρα στον Παναθηναϊκό, ο Ανδρέας Τετέι «κλέβει» τις εντυπώσεις και γίνεται αντικείμενο λατρείας για τους φίλους της ομάδας.

Φόρεσε τα Πράσινα, προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ. Στις εξέδρες πιτσιρίκια κυρίως, που τον αποθέωσαν. Έγινε το κεντρικό πρόσωπο του «τριφυλλιού», πριν καν φορέσει τη φανέλα του.

Ο Ανδρέας Τετέι έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του και από την πρώτη του μέρα κατάλαβε πως άξιζε. Αυτό φάνηκε και από το video που δημοσίευσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με κεντρικό πρόσωπο τον νεαρό επιθετικό.

