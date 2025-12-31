Ομάδες

AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 31 Δεκεμβρίου 2025, 15:30
AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος

Χωρίς… ανάσα ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, υπέγραψε στην ΑΕΚ, έκανε την πρώτη του προπόνηση και την Τετάρτη (31/12) συμμετείχε στο φιλικό με την Κ19 – Πολύ όμορφες εικόνες στη γιορτή της «Ένωσης» στα Σπάτα, όπου έδωσε το «παρών» κι ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Με το «καλημέρα» σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς μπήκε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «κιτρινόμαυρων».

Ο Γκεοργκίεφ πήρε κανονικά μέρος στο φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ στο «Σεραφείδειο», στο πλαίσιο της γιορτής που διοργάνωσε η ΠΑΕ για τα παιδιά του ΑΕΚ Kids.

Το «παρών» στα Σπάτα έδωσε κι ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδειξε έμπρακτα τη στήριξη του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η γιορτή περιελάμβανε πολύ όμορφες εικόνες με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να τραγουδούν τα κάλαντα μαζί με τα παιδιά του AEK Kids που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Οι παίκτες της ΑΕΚ τραγούδησαν τα κάλαντα μαζί με τα παιδιά του AEK Kids

Όμορφες εικόνες από τη γιορτή της ΑΕΚ στα Σπάτα



