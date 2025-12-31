ΑΕΚ: Ατάκες «φωτιά» από Ηλιόπουλο στη συνεδρίαση της ΕΠΟ – «Αν έχει παράπονα ο Ολυμπιακός, εμείς…»

INTIME SPORTS

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στη συνεδρίαση της ΕΠΟ κι έκλεψε την παράσταση με τις ατάκες – «φωτιά» που εξαπέλυσε κατά Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Το θέμα της συνεδρίασης είχε να κάνει με τη διακοπή των βίντεο του Στεφάν Λανουά με τις αμφισβητούμενες φάσεις.

Ο ιδιοκτήτης της «Ένωσης» έδωσε το στίγμα του για την ελληνική διαιτησία, ενώ ήταν ιδιαίτερα καυστικός τόσο για τα παράπονα του Ολυμπιακού για τη διαιτησία, όσο και για την απουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη (σ.σ. την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εκπροσώπησε ο Κώστας Καραπαππάς).

«Αν έχουν οι Πειραιώτες παράπονα για τη διαιτησία τότε εμείς πρέπει να βγούμε με σημαίες στο Σύνταγμα», είπε, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε, επίσης, στον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες ατάκες του Μάριου Ηλιόπουλου:

«Αν ο Ολυμπιακός έχει παράπονα από την διαιτησία, η ΑΕΚ πρέπει να βγει με τις σημαίες στο Σύνταγμα. Αν ήταν να έρθουμε εδώ για να αναλύσουμε φάσεις τότε εμείς θα χρειαζόμασταν τρεις ώρες. Έχουμε δέκα ακυρωμένα γκολ . Αποκορύφωμα το μαϊμού – πέναλτι στο Κηφισιά – ΑΕΚ που ήταν μόνο στην σφαίρα της φαντασίας των διαιτητών και το ακραία αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Γιόβιτς στο Λάρισα – ΑΕΚ.

Τι άλλο να πούμε; Ό,τι η ΑΕΚ έχει πάρει 230% περισσότερες κάρτες σε σχέση με τον Ολυμπιακό.

Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, είναι αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών ομάδα να μην έχει πάρει πέναλτι στο πρωτάθλημα όλη την σεζόν, 2024-25. Χωρίς να σημαίνει ότι η περσινή μας κάκιστη πορεία είχε αιτία την διαιτησία.

Ο Ολυμπιακός μας είπε όλες τις φάσεις που αδικήθηκε κατά την άποψη του, αλλά δεν μας είπε γι' αυτές που ευνοήθηκε. Και τελικά τι προτείνουν για να φτιάξουν τα πράγματα; Επίσης, θέτουν θέμα Λανουά;

Δεν έχει καμία λογική να μην είναι σήμερα εδώ ο κ .Μαρινάκης. Σε άλλη Λίγκα συμμετέχει; Είναι και πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας».

«Μήπως ξέρετε κάποιον Διαμαντίδη κ. Σαββίδη;»

«Άκουσα τον κ. Σαββίδη να μιλάει για έναν Γιαννάκη. Δεν ξέρει ο κ. Σαββίδης ότι υπάρχει και άλλος Γιαννάκης, ο Διαμαντίδης; ...Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ καλά τα Ελληνικά σας κ. Σαββίδη, αλλά δεν είπα Διαμαντόπουλος. Είπα Διαμαντίδης. Κι αν δεν τον ξέρετε εσείς τον ξέρει σίγουρα ο πρόεδρος της ΕΠΟ και οι άνθρωποι σας στον ΠΑΟΚ.

Κατηγορήσατε κ. Σαββίδη την ΑΕΚ για τοξικότητα. Ρωτήστε τα παιδιά σας για την φιλοξενία μας στο γήπεδο μας. Είμαστε υπόδειγμα φιλοξενίας στο γήπεδο μας σε σχέση με οποιαδήποτε ομάδα Σούπερ Λιγκ. Για όσα είπατε για τα αποδυτήρια κ. Σαββίδη ξεχνάτε ότι αθωώθηκα από το δικαστήριο της ΕΠΟ. Όπως αθωώθηκα από τα όργανα της ΕΠΟ που αναγνωρίζουν τις αρχές και τις αξίες μου, για κάθε προσπάθεια που έγινε να συνδεθώ με φαινόμενα τοξικότητας. Αντίθετα τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ άφησαν τον προπονητή της ομάδας σας 75 μέρες εκτός πάγκων. Θα γραφτεί στην ιστορία ότι έμεινε 75 μέρες συνολικά εκτός πάγκων ο προπονητής του ΠΑΟΚ».

«Το βίντεο είναι εποικοδομητικό όταν είναι στην ίδια η γραμμή»

«Η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι που τελειώνει η θητεία του, τότε να δούμε το θέμα του αρχιδιαιτητή.

Όσα ανάφερε η ΕΠΟ για το περιστατικό με τον Λανουά στην Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν φούσκες και μπούρδες. Και αποδείχθηκε στο πειθαρχικό της ίδιας της ΕΠΟ.

Το γεγονός ότι όλοι είναι δυσαρεστημένοι δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι όλα είναι καλά, όπως λέει ο κ. Λανουά... Μπορεί να σημαίνει για παράδειγμα ότι άλλα λέει εκείνος και άλλα κάνουν οι διαιτητές από τηλέφωνα που λαμβάνουν ή απο κάποιους Γιαννάκηδες...

Το βίντεο είναι εποικοδομητικό όταν είναι στην ίδια η γραμμή. Όταν όμως η ΚΕΔ χρησιμοποιεί το βίντεο με τέτοιο τρόπο που για την ίδια φάση μια πάει στον Βορρά και μια στον Νότο αυτό είναι καταστροφικό για το ποδόσφαιρο».