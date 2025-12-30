«Κοιτάζει» τον Τόμας Σάντος η Κηφισιά

Οnsports Τeam

Κοντά στον Δανό δεξιό μπακ της Γκέτεμποργκ βρίσκεται η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η ομάδα των βορείων προαστείων σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Tipsbladet» είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκέτεμποργκ για την αγορά του 27χρονου ακραίου μπακ.

Ο Δανός με ρίζες από τη Βραζιλία δεξιός μπακ έχει ύψος 1,78 μ. και διακρίνεται για τις επιθετικές του αρετές, καθώς έχει τη δυνατότητα να παίξει όλη την πλευρά. Προέρχεται από γεμάτη χρονιά με 32 εμφανίσεις ένα γκολ και μια ασίστ. Συνολικά με την Γκέτεμποργκ κατέγραψε 74 συμμετοχές, με 5 γκολ και 12 ασίστ.

Η Γκέτεμποργκ τον αγόρασε από την Χόρσενς το καλοκαίρι του 2023 και το συμβόλαιο του στους Σουηδούς είναι στο τελευταίο εξάμηνο.

Την τετραετία 2017-21 με την Σκίβε, μέτρησε 112 συμμετοχές (κυρίως σε ρόλο εξτρέμ) με 15 γκολ και 2 ασίστ, ενώ τη σεζόν 2018-19 πανηγύρισε την άνοδο από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία. Το 2022 πήρε πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας της πατρίδας του με την Χόρσενς.