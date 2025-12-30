Ινφαντίνο: «Ο επιτιθέμενος θα πρέπει να είναι τελείως μπροστά από τον αμυντικό για να είναι οφσάιντ»

Οnsports Τeam

Ο Τζάνι Ινφαντίνο δήλωσε πως θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για να γίνει πιο ελκυστικό το άθλημα και τόνισε ότι μία από αυτές έχει να κάνει με το οφσάιντ.

Σκέψεις για αλλαγές στον κανονισμό που αφορά στο οφσάιντ γίνονται από την FIFA, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο.

«Ας εξετάσουμε τον κανόνα του οφσάιντ, ο οποίος έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, απαιτώντας από τον επιτιθέμενο να βρίσκεται πίσω από τον αμυντικό, στην ίδια ευθεία με αυτόν. Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να είναι εντελώς μπροστά για να είναι οφσάιντ. Η ιδέα είναι να οριστεί μια θέση οφσάιντ μόνο όταν ο επιτιθέμενος βρίσκεται εντελώς μπροστά ??από τον αμυντικό, όχι πλέον μόνο με ένα μέρος του σώματός του που μπορεί να αγγίξει την μπάλα. Αλλά αξιολογούμε επίσης μέτρα για να αποφύγουμε τη σπατάλη χρόνου. Είναι σημαντικό το παιχνίδι να κυλάει ομαλά, επομένως οι διακοπές πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο», ανέφερε ο Ινφαντίνο.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις πολύ υψηλές τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες του Μουντιάλ αποδίδοντας το κόστος στην τεράστια ζήτηση. «Ξεκινήσαμε πριν από δύο εβδομάδες και μέσα σε 15 ημέρες δεχθήκαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια. Αυτό δείχνει πόσο ισχυρό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι απολύτως τρελό», τόνισε διευκρινίζοντας ότι τα περισσότερα αιτήματα προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η FIFA απάντησε στις επικρίσεις ανακοινώνοντας νέα παρτίδα εισιτηρίων με τιμή 60 δολάρια (51 ευρώ). Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, η συγκεκριμένη τιμή αφορά αγώνες της φάσης των ομίλων, ενώ το κόστος μπορεί να φτάσει έως και τα 6.730 δολάρια για παιχνίδια μεταγενέστερων φάσεων.