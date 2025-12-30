Παναθηναϊκός: Χωρίς Φαρίντ και Όσμαν κόντρα στο Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από το Μαρούσι στο κλειστό του Άγιου Θωμά (18:30) με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Σλούκα, Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ.

Ο "χτυπημένος" από την γρίπη Α, Παναθηναϊκός, επιστρέφει σήμερα σε αγωνιστική δράση για τον εξ αναβολής αγώνα με το Μαρούσι.

Οι "πράσινοι" φιλοξενούνται στο κλειστό του Αγίου Θωμά από την ομάδα των βορείων προαστίων και θέλουν την νίκη για να παραμείνουν σε τροχιά... πρωτιάς στην κατάταξη, αλλά και για να μπουν και πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague.

Το ματς ήταν προγραμματισμένο να γίνει το προηγούμενο Σάββατο, αλλά ο Παναθηναϊκός "χτυπήθηκε" από την γρίπη Α έχοντας 8 παίκτες να υποφέρουν από την γρίπη αλλά και μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Απόψε, ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα, που μένει εκτός λόγω των ενοχλήσεων που έχει στο γόνατο και ακολουθεί θεραπείες για να είναι απολύτως έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακού, ενώ εκτός εξάδας έμειναν οι Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ.