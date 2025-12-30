Γκριν σε 89χρονο οπαδό των Νετς: «Βάλε τον γέρικο κ@λ@ σου κάτω»

Οnsports Τeam

Για μια ακόμα φορά ο Ντρέιμοντ Γκριν έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής σε παιχνίδι των Ουόριορς, αφού τα έβαλε με 89χρονο οπαδό.

Οι Ουόριορς μπορεί να πήραν σημαντική νίκη επί των Νετς, αυτό όμως που σημάδεψε το παιχνίδι ήταν ο διαπληκτισμός που είχε ο Ντρέιμοντ Γκριν με 89χρονο οπαδό των γηπεδούχων.

Ο παίκτης των Γουόριορς εκεί που εκτελούσε βολές, πήγε προς ένας 89χρονο οπαδό των Νετς και φώναξε: «βάλε τον γέρικο κ@λο σου κάτω».

Πρόκειται για ένας από τους πιο διάσημους fans του ΝΒΑ, τον Μπρους Ρέζνικ που αποκαλείται και Mr Whammy.

Πάντως όπως γυρνούσε για τη δεύτερη βολή του άρχισε να γελάει με τον Μπάτλερ, θέλοντας να κάνουν πλάκα.