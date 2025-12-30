«Εξετάζει» Τζον Αρίας ο Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

O Oλυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωση του διεθνούς Κολομβιανού εξτρέμ της Γουλβς, Τζον Αρίας, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα την ομάδα των «ερυθρόλευκων», αλλά η τιμή του ήταν απαγορευτική.

Ο έμπειρος επιθετικός δεν είχε το ξεκίνημα που ανέμενε στην Premier League, καθώς σε 16 αγώνες στο Πρωτάθλημα και άλλους δύο του Κυπέλλου δεν έχει ούτε γκολ ούτε ασίστ.

Ο Λατινοαμερικάνος άσος δείχνει να μην έχει προσαρμοστεί στο καινούργιο του περιβάλλον και στην Αγγλία δεν αποκλείουν την παραχώρησή του τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την υπόθεση και θα έκανε την κίνηση του μόνο με την προοπτική του δανεισμού.