«Εξετάζει» Τζον Αρίας ο Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:10
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

«Εξετάζει» Τζον Αρίας ο Ολυμπιακός

Στο στόχαστρο των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται ο Κολοβιανός εξτρέμ της Γουλβς.

O Oλυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωση του διεθνούς Κολομβιανού εξτρέμ της Γουλβς, Τζον Αρίας, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα την ομάδα των «ερυθρόλευκων», αλλά η τιμή του ήταν απαγορευτική.

Ο έμπειρος επιθετικός δεν είχε το ξεκίνημα που ανέμενε στην Premier League, καθώς σε 16 αγώνες στο Πρωτάθλημα και άλλους δύο του Κυπέλλου δεν έχει ούτε γκολ ούτε ασίστ.

Ο Λατινοαμερικάνος άσος δείχνει να μην έχει προσαρμοστεί στο καινούργιο του περιβάλλον και στην Αγγλία δεν αποκλείουν την παραχώρησή του τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την υπόθεση και θα έκανε την κίνηση του μόνο με την προοπτική του δανεισμού.



