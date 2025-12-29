Ομάδες

«Εξετάζει» Κέβιν Ροντρίγκες ο Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:27
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

«Εξετάζει» Κέβιν Ροντρίγκες ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με ρεπορτάζ Τούρκου δημοσιογράφου οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον επιθετικό της Ουνιόν Σεν Σιλουάζ.

Τουρκικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Κέβιν Ροντρίγκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον 25χρονο επιθετικό της Ουνιόν Σεν Σιλουάζ.

Όμως ο Ολυμπιακός δεν είναι η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται για τον παίκτη, μιας και στο ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου υπάρχουν επίσης και οι Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ, Παλμέιρας, Ατλέτικο Μινεϊράο, Νάπολι, Κόμο, Φιορεντίνα, Τορίνο, Μπολόνια και Πόρτο.

Ο Ροντρίγκες έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027 με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο, ενώ φέτος σε 27 συμμετοχές έχει 10 γκολ.



