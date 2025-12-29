Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Ο Σφιντέρσκι μπορεί να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό»
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 09:35
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

«Ο Σφιντέρσκι μπορεί να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα ο Κάρολ Σφιντέρσκι δεν αποκλείεται να αποχωρήσει άμεσα από τον Παναθηναϊκό. 

Η Βίντζεφ Λοτζ ενδιαφέρεται διακαώς για την απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία δεν αποκλείεται ο παίκτης να αποδεσμευτεί άμεσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι για να επιστρέψει στην πατρίδα του.  

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τόμαζ Βλόναρτσικ από το «meczyki.pl», αναφέρει πως είναι ανοιχτή η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, αλλά όχι για να επιστρέψει στην πατρίδα του:

 «Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά προς το παρόν δεν εξετάζεται η επιλογή επιστροφής στην Πολωνία (Βίντζεφ Λοτζ)». 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μπρούνο Φερνάντο για Τζόουνς: «Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
6 λεπτά πριν Μπρούνο Φερνάντο για Τζόουνς: «Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
SUPER LEAGUE
«Εξετάζει» Κέβιν Ροντρίγκες ο Ολυμπιακός
34 λεπτά πριν «Εξετάζει» Κέβιν Ροντρίγκες ο Ολυμπιακός
NBA
ΝΒΑ: Τα αποτελέσματα και οι καλύτερες στιγμές (vids)
1 ώρα πριν ΝΒΑ: Τα αποτελέσματα και οι καλύτερες στιγμές (vids)
SUPER LEAGUE
«Ο Σφιντέρσκι μπορεί να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό»
1 ώρα πριν «Ο Σφιντέρσκι μπορεί να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved