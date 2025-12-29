«Ο Σφιντέρσκι μπορεί να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό»
Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα ο Κάρολ Σφιντέρσκι δεν αποκλείεται να αποχωρήσει άμεσα από τον Παναθηναϊκό.
Η Βίντζεφ Λοτζ ενδιαφέρεται διακαώς για την απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία δεν αποκλείεται ο παίκτης να αποδεσμευτεί άμεσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι για να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τόμαζ Βλόναρτσικ από το «meczyki.pl», αναφέρει πως είναι ανοιχτή η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, αλλά όχι για να επιστρέψει στην πατρίδα του:
«Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά προς το παρόν δεν εξετάζεται η επιλογή επιστροφής στην Πολωνία (Βίντζεφ Λοτζ)».
? Karol Świderski może odejść w zimowym oknie transferowym z Panathinaikosu Ateny, ale na dziś opcja powrotu do Polski (Widzew Łódź) nie jest rozważana. pic.twitter.com/iw4pVmoNdH— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 28, 2025