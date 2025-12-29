«Ο Σφιντέρσκι μπορεί να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα ο Κάρολ Σφιντέρσκι δεν αποκλείεται να αποχωρήσει άμεσα από τον Παναθηναϊκό.

Η Βίντζεφ Λοτζ ενδιαφέρεται διακαώς για την απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πολωνία δεν αποκλείεται ο παίκτης να αποδεσμευτεί άμεσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι για να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τόμαζ Βλόναρτσικ από το «meczyki.pl», αναφέρει πως είναι ανοιχτή η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη, αλλά όχι για να επιστρέψει στην πατρίδα του:

«Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά προς το παρόν δεν εξετάζεται η επιλογή επιστροφής στην Πολωνία (Βίντζεφ Λοτζ)».