ΝΒΑ: Τα αποτελέσματα και οι καλύτερες στιγμές (vids)

Η «55άρα» του Λέοναρντ ήταν αυτή που ξεχώρισε από τα παιχνίδια για την άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τα υπόλοιπα αποτελέσματα να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Πλούσιο θέαμα και φοβερό ενδιαφέρον είχε και αυτή η αγωνιστική στο ΝΒΑ, με τον Καουάι Λέοναρντ να «κλέβει» την παράσταση με το ρεκόρ καριέρας των 55 πόντων στην νίκη των Κλίπερς επί των Πίστονς με 112-99.

Οι Θάντερ επικράτησαν εύκολα των Σίξερς, οι Ράπτορς των Γουόριορς, ενώ στις νίκες επέστρεψαν και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA



Θάντερ-Σίξερς 129-104

Ράπτορς-Γουόριορς 141-127

Μπλέιζερς-Σέλτικς 114-108

Γουίζαρντς-Γκρίζλις 116-112

Κλίπερς-Πίστονς 112-99

Λέικερς-Κινγκς 125-101