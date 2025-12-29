Ομάδες

Μπρούνο Φερνάντο για Τζόουνς: «Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:55
EUROLEAGUE

Μπρούνο Φερνάντο για Τζόουνς: «Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο σέντερ της Παρτιζάν ξεκαθάρισε πως δεν έχει την παραμικρή ιδέα για την πιθανή αποχώρηση του συμπαίκτη του από την ομάδα και τόνισε ότι άπαντες στο Βελιγράδι περιμένουν πολλά από τον Τζόουνς.

Μπορεί οι φήμες, οι πληροφορίες και τα σενάρια περί της αποχώρησης του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτιζάν να έχουν πάρει… φωτιά, ο Μπρούνο Φενρνάντο όμως ξεκαθάρισε πως δεν έχει την παραμικρή ιδέα για όλα αυτά και τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του θα συνεχίσουν να στηρίζουν στον έμπειρο σέντερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

«Είναι η πρώτη φορά που το ακούω... Έχω αποστασιοποιηθεί λίγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που ήρθα στη Σερβία και την Παρτιζάν. Ήταν πάρα πολύ για μένα πριν, οπότε δεν παρακολουθούσα τι συνέβαινε, είμαι επικεντρωμένος στους παίκτες που είναι εκεί.

«Ο Tαϊρίκ Τζόουνς είναι ένας εξαιρετικός τύπος, είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ και πάντα σήμαινε πολλά για εμάς ως ομάδα. Οπότε, δεν δίνω σημασία σε όλα όσα συμβαίνουν έξω. Θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε αυτόν, είναι ο δικός μας τύπος και ό,τι κι αν συμβεί, είναι εκτός ελέγχου μου. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ».



