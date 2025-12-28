Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει Νίνο και αριστερά μπακ στην Βραζιλία

Instagram

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να εξετάζει αρκετές επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ του τον Ιανουάριο, με τρεις Βραζιλιάνου να εμφανίζονται ψηλά στην «ερυθρόλευκη» μεταγραφική λίστα.

Στο επίκεντρο των Πειραιωτών φέρεται πως βρίσκεται ο Νίνο, 28χρονος στόπερ της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα, ο Νίνο βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη ρωσική ομάδα και φέρεται έτοιμος να εξετάσει προτάσεις από Ελλάδα και Τουρκία, με τον Ολυμπιακό και τη Γαλατασαράι να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον.

Ο Βραζιλιάνος άσος αγωνίζεται στη Ζενίτ από τις αρχές του 2024, όταν μετακόμισε από τη Φλουμινένσε, μετρώντας 65 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ. Στη ρωσική ομάδα εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, ώστε να απελευθερωθεί μία θέση ξένου στο ρόστερ.

O zagueiro Nino, ex-Fluminense e atualmente no #Zenit da Rússia, tem despertado o interesse do #Olympiacos, da #Grécia, e do #Galatasaray, da #Turquia.



Ele participou de 65 jogos, anotou três gols e concedeu três assistências. pic.twitter.com/CpzreNNZ2N — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) December 28, 2025

Παράλληλα, στον Ολυμπιακό εξετάζουν πιθανές λύσεις για την ενίσχυση στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Στα υπόψη των Πειραιωτών φέρονται να βρίσκονται δύο Βραζιλιάνοι, ο 28χρονος Γκιλιέρμε Αράνα της Ατλέτικο Μινέιρο και ο 17χρονος Κάουα Πράτες της Κρουζέιρο.

Ο Αράνα, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σεβίλλη και Αταλάντα, έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μινέιρο έως το 2027 και η αξία του εκτιμάται γύρω στα 7 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Αράνα περιλαμβάνει έρευνα για τη δυνατότητα μεταγραφής του και την προοπτική επιστροφής του στην Ευρώπη.

Ο Κάουα Πράτες είναι ένα ανερχόμενο ταλέντο στη Βραζιλία, έχοντας μόλις φέτος κάνει το ντεμπούτο του με την Κρουζέιρο. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δεν επιθυμεί την παραχώρησή του, το όνομά του έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Ντόρτμουντ, και τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό προκαλούν συζητήσεις.