Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Άρης: Μπουσαΐντ ο πρώτος για τον Ιανουάριο
Instagram
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 13:15
SUPER LEAGUE / Άρης

Μεταγραφές, Άρης: Μπουσαΐντ ο πρώτος για τον Ιανουάριο

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Άρη ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ, αριστερός εξτρέμ, γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2000 στο Βέλγιο και έχει ρίζες από το Μαρόκο. Πρόκειται για έναν παίκτη με ταχύτητα, τεχνική και δημιουργικές αρετές, στοιχεία που τον έφεραν από νωρίς στο προσκήνιο.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στη Λιρς, όπου έγραψε ιστορία, καθώς σε ηλικία μόλις 17 ετών έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, η πραγματική του «εκτόξευση» ήρθε στην Ολλανδία, φορώντας τη φανέλα της Ουτρέχτης, με την οποία ξεχώρισε χάρη στις εμφανίσεις του και κέρδισε σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

 

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Αλ Νασρ, με τον Μπουσαΐντ να μετακομίζει το 2023 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των φιλάθλων, αποτελώντας βασικό γρανάζι της ομάδας με τις σταθερές του εμφανίσεις.

Ο Άρης είχε εξετάσει εδώ και αρκετές εβδομάδες την περίπτωσή του και οι επαφές που ακολούθησαν είχαν θετική κατάληξη. Ο παίκτης συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και, μετά την οριστική συμφωνία, αναμένεται να βρεθεί αύριο, Δευτέρα, στην Ελλάδα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα του Άρη.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Άρης: Μπουσαΐντ ο πρώτος για τον Ιανουάριο
10 λεπτά πριν Μεταγραφές, Άρης: Μπουσαΐντ ο πρώτος για τον Ιανουάριο
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέο «χτύπημα» στην Ελλάδα - Έκλεισε Κοντούρη από Παναιτωλικό
21 λεπτά πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Νέο «χτύπημα» στην Ελλάδα - Έκλεισε Κοντούρη από Παναιτωλικό
EUROLEAGUE
Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR
44 λεπτά πριν Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό
1 ώρα πριν Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved