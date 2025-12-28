Μεταγραφές, Άρης: Μπουσαΐντ ο πρώτος για τον Ιανουάριο

Instagram

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ, αριστερός εξτρέμ, γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2000 στο Βέλγιο και έχει ρίζες από το Μαρόκο. Πρόκειται για έναν παίκτη με ταχύτητα, τεχνική και δημιουργικές αρετές, στοιχεία που τον έφεραν από νωρίς στο προσκήνιο.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στη Λιρς, όπου έγραψε ιστορία, καθώς σε ηλικία μόλις 17 ετών έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, η πραγματική του «εκτόξευση» ήρθε στην Ολλανδία, φορώντας τη φανέλα της Ουτρέχτης, με την οποία ξεχώρισε χάρη στις εμφανίσεις του και κέρδισε σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Αλ Νασρ, με τον Μπουσαΐντ να μετακομίζει το 2023 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των φιλάθλων, αποτελώντας βασικό γρανάζι της ομάδας με τις σταθερές του εμφανίσεις.

Ο Άρης είχε εξετάσει εδώ και αρκετές εβδομάδες την περίπτωσή του και οι επαφές που ακολούθησαν είχαν θετική κατάληξη. Ο παίκτης συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και, μετά την οριστική συμφωνία, αναμένεται να βρεθεί αύριο, Δευτέρα, στην Ελλάδα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα του Άρη.