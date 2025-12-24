Στην Κηφισιά ψηφίζουν μελομακάρονο δαγκωτό!

Onsports Team

Οι ξένοι παίκτες της ομάδας της Super League δοκίμασαν Χριστουγεννιάτικα γλυκά της Ελλάδας και η προτίμησή τους ήταν ξεκάθαρη και χωρίς αμφισβήτηση.

Η Κηφισιά είναι μία απ’ τις εκπλήξεις της σεζόν στην Super League. Με εξαιρετικό υλικό για τα δεδομένα της, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να καθοδηγεί ιδανικά την ομάδα και τους ξένους που έχουν αποκτηθεί να κάνουν τη διαφορά.

Η τακτική και ο επαγγελματισμός όμως, δεν μπόρεσαν να τους βοηθήσουν στην δοκιμασία που τους έβαλε η ομάδα των βορείων προαστίων. Αυτή αφορούσε την επιλογή του καλύτερου χριστουγεννιάτικου γλυκού της Ελλάδας.

Δοκίμασαν κουραμπιέδες, δίπλες και μελομακάρονα. Κυριολεκτικά… δαγκωτό, ψήφισαν μελομακάρονο. Δείτε το video: