Άρης: Δίπλα σε παιδιά που νοσηλεύονται οι παίκτες της ομάδας
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 23:28
Δώρα και χαρά έδωσαν οι αθλητές των μπασκετικών «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης, καθώς επισκέφθηκαν την Παιδιατρική Πτέρυγα της κλινικής «Άγιος Λουκάς».

Οι μέρες των εορτών, είναι γεμάτες αγάπη και χαμόγελα. Κυρίως για τα παιδιά. Τα Χριστούγεννα, δυστυχώς δεν βρίσκουν όλα τα παιδάκια με τη χαρά και την προσμονή για τον ερχομό του Αγίου Βασίλη. Σε αυτά θέλησε να προσφέρει το χαμόγελο η ομάδα μπάσκετ του Άρη.

Αθλητές των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν την Παιδιατρική Πτέρυγα της κλινικής «Άγιος Λουκάς». Εκεί χάρισαν δώρα, μίλησαν με τα παιδιά και τους γονείς, χαρίζοντας μερικά χαμόγελα.

 


