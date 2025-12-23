Ομάδες

ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών
Print Screen
Onsports team 23 Δεκεμβρίου 2025, 13:35
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών

Ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επισκέφθηκαν την παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Αθηνών και μοίρασαν δώρα και χαμόγελα στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Στο πλαίσιο των γιορτινών ημερών οι «κιτρινόμαυροι» επισκέφθηκαν για ακόμα μια χρονιά την παιδιατρική κλινική.

Οι Μάνταλος, Πήλιος, Καλοσκάμης, Μουκουντί και Κοϊτά επισκέφθηκαν τα παιδιά που νοσηλεύονται, προσφέροντας στιγμές χαράς.

Οι παίκτες της ΑΕΚ μοίρασαν δώρα κι αυτόγραφα, ενώ έβγαλαν και φωτογραφίες μαζί τους.

Δείτε βίντεο από την καθιερωμένη επίσκεψη της «Ένωσης» στη παιδιατρική κλινική του ομίλου Ιατρικού Αθηνών:

 

Η καθιερωμένη επίσκεψη της ΑΕΚ στην παιδιατρική κλινική του Ιατρικού Αθηνών



