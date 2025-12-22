Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Κίνηση για Τετέ από Γκρέμιο - «Συνεχείς επαφές με τον παίκτη»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Zero Hora από το Πόρτο Αλέγκρε, ο ιστορικός σύλλογος της Βραζιλίας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε συνεχείς επαφές και διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αναζητώντας τον τρόπο για να τον επαναφέρει στο δυναμικό του.

Ο Τετέ αποτελεί το μεγάλο όνειρο της Γκρέμιο ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της ομάδας. Παρότι θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου, το 2019 αποχώρησε σε ηλικία μόλις 19 ετών για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, χωρίς να προλάβει να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να παίζει ο προπονητής της Γκρέμιο, Λουίς Κάστρο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Τετέ στη Σαχτάρ και είναι ο άνθρωπος που έχει ζητήσει από τη διοίκηση να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόκτησή του. Ο Πορτογάλος τεχνικός θεωρεί τον Βραζιλιάνο εξτρέμ κομβικό για το αγωνιστικό του πλάνο και πιέζει για την επιστροφή του.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Γκρέμιο εξετάζει δύο σενάρια, είτε την άμεση αγορά του ποδοσφαιριστή είτε τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν φαντάζει, καθώς ο Τετέ αποτελεί βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν, μετρώντας 27 συμμετοχές, 2 γκολ και 7 ασίστ, ενώ οι προθέσεις των «πρασίνων» παραμένουν άγνωστες.