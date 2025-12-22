Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ντραγκόφσκι η Βίντζεφ Λοτζ

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Σενάρια επιστροφής του Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι στην Πολωνία έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του πολωνικού Τύπου.

Όπως αναφέρεται στο «meczyki» η Βίντζεφ Λοτζ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του διεθνούς τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να εμφανίζεται θετικός σε αυτή την προοπτική.

Ο Ντραγκόφσκι φαίνεται πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του στους «πράσινους», γεγονός που έχει οδηγήσει στο να θεωρείται πως ο κύκλος του στον σύλλογο έχει ουσιαστικά κλείσει. Υπό αυτά τα δεδομένα, το ενδεχόμενο αποχώρησής του είτε κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου είτε το καλοκαίρι συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Βίντζεφ Λοτζ έχει στραφεί στην αγορά της Πολωνίας, επιθυμώντας να ενισχυθεί με γηγενείς ποδοσφαιριστές, με τον Ντραγκόφσκι να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για τη θέση του τερματοφύλακα. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για συνάντηση των ανθρώπων του συλλόγου, κατά την οποία συζητήθηκε συγκεκριμένα η περίπτωση του γκολκίπερ του Παναθηναϊκού.

Παρά το θετικό κλίμα, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, καθώς η Βίντζεφ Λοτζ φέρεται να εξετάζει και άλλες λύσεις για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Πάντως, όπως υπογραμμίζουν οι Πολωνοί, ο Ντραγκόφσκι εμφανίζεται απόλυτα θετικός στο ενδεχόμενο υλοποίησης της μετακίνησης, γεγονός που διατηρεί το σενάριο ανοιχτό.