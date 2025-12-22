Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Το γήπεδο στον Βοτανικό αποκτά μορφή – Το βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ
PANATHINAIKOS FC
Onsports Team 22 Δεκεμβρίου 2025, 16:06
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Το γήπεδο στον Βοτανικό αποκτά μορφή – Το βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποκτά μορφή, με την «πράσινη» ΠΑΕ να δημοσιεύει βίντεο με την πρώτη εξέδρα.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στον Βοτανικό, με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να μπαίνει σε μία ιδιαίτερα σημαντική φάση, καθώς τοποθετήθηκε η πρώτη εξέδρα, όπως έκανε γνωστό και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει έντονο συμβολισμό για τον σύλλογο, καθώς το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού αρχίζει πλέον να παίρνει ουσιαστική μορφή, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την ολοκλήρωσή του. Την εξέλιξη αυτή ανέδειξε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία δημοσίευσε σχετικό βίντεο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία των φίλων της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το «τριφύλλι» θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το μεγαλύτερο στη χώρα πλην του ΟΑΚΑ, ενώ στον ίδιο χώρο θα δημιουργηθούν και εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Ερασιτέχνη, με στόχο τη συγκέντρωση –σχεδόν– ολόκληρου του συλλόγου σε μία ενιαία περιοχή.

Inside the Build: The First Stand



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Στο Βελιγράδι ο αγώνας Χάποελ Ιερουσαλήμ-Μπαχτσεσεχίρ
6 λεπτά πριν Eurocup: Στο Βελιγράδι ο αγώνας Χάποελ Ιερουσαλήμ-Μπαχτσεσεχίρ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Κατοστάρησε» ο Τσέριν
39 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Κατοστάρησε» ο Τσέριν
SUPER LEAGUE
Ηλιόπουλος: «Έχουμε πετύχει τους στόχους - Η Super League να λειτουργεί προς όφελος όλων»
1 ώρα πριν Ηλιόπουλος: «Έχουμε πετύχει τους στόχους - Η Super League να λειτουργεί προς όφελος όλων»
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Συνεχίζει την πίεση στον Ηρακλή η ΑΣΑ - Πέρασε από την Τρίπολη
2 ώρες πριν Super League 2: Συνεχίζει την πίεση στον Ηρακλή η ΑΣΑ - Πέρασε από την Τρίπολη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved