Παναθηναϊκός: «Κατοστάρησε» ο Τσέριν

Onsports Team

Ο Άνταμ Τσέριν, με την είσοδό του στην Τούμπα για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, συμπλήρωσε εκατό συμμετοχές στη Super League.

Η πρώτη του παρουσία ήταν στις 21 Αυγούστου 2022, όταν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ιωνικός (1-0).

Εκείνη η σεζόν (2022-23) ήταν και η πιο γεμάτη του με τους «πράσινους», αφού αγωνίστηκε σε 34 αναμετρήσεις και σημείωσε ένα γκολ, ενώ τη σεζόν 2023-24 είχε 26 συμμετοχές (3 γκολ), τη σεζόν 2024-25 είχε 27 συμμετοχές (2 γκολ) και τη φετινή σεζόν έχει 13 συμμετοχές (1 γκολ).

Συνολικά, έχει 149 συμμετοχές με τους «πράσινους», εκ των οποίων οι 14 είναι για το Κύπελλο Ελλάδας και 35 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.