ΑΕΚ – ΟΦΗ: Γκολ και δοκάρι οι Κρητικοί, χαμένο πέναλτι ο Γιόβιτς (βίντεο)

INTIME SPORTS

Onsports team

Ο ΟΦΗ προηγείται της ΑΕΚ στην «OPAP Arena», στο ημίχρονο της αναμέτρησης για τη 15η αγωνιστική στη Super League.

Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Σαλσίδο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Νους.

Ο Σενγκέλια έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 22ο λεπτό, καθώς με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Στρακόσα, ενώ η ΑΕΚ έχασε μοναδική ευκαιρία για την ισοφάριση στις καθυστερήσεις.

Ο Πενράις ανατράπηκε από τον Μπόρχα εντός περιοχής, κερδίζοντας πέναλτι, αλλά ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία στην εκτέλεσή του.