ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι στο ντέρμπι της Τούμπας

Onsports Team

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός : Πού θα δείτε το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Super League.

Με ένα σπουδαίο ντέρμπι συνεχίζεται η 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση υψηλής σημασίας για τη βαθμολογία και τη συνέχεια του πρωταθλήματος (19:30, Novasports Prime).

Ο Δεκέφαλος προέρχεται από νίκη επί της Μαρκό στο Κύπελλο, όπου επικράτησε μεν 4-1, όμως δέχθηκε ξανά γκολ και δεν κατάφερε να πάρει την απαραίτητη διαφορά ώστε να δημιουργήσει ένα πιο βατό μονοπάτι για τον εαυτό του.

Στο πρωτάθλημα γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στη σεζόν, αυτή τη φορά στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο με 2-0. Το αποτέλεσμα αυτό τον έριξε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επιστροφή στις νίκες, έτσι ώστε -μετά και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά- να μειώσει τη διαφορά του με την κορυφή.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός βρίσκονται οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ζοάν Σάστρε, Δημήτρης Πέλκας και Γιώργος Γιακουμάκης. Το καλό νέο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι υπολογίζεται κανονικά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά την απουσία του στο ματς με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του στο Κύπελλο, επικρατώντας με 2-1 στην Καβάλα με αρκετές αλλαγές και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης. Στο πρωτάθλημα έρχεται από δύσκολη εντός έδρας νίκη με το ίδιο σκορ απέναντι στον Βόλο, ωστόσο παραμένει σε απόσταση από την πρώτη τριάδα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει και αυτή προβλήματα, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να μένει εκτός αποστολής, όπως φυσικά και οι Αλμπάν Λαφόν και Σίριλ Ντέσερς που αποχώρησαν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Αντίθετα, οι Αχμέντ Τουμπά και Μίλος Πάντοβιτς ξεπέρασαν τα προβλήματά τους και βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του προπονητή τους.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime