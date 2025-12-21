Ομάδες

«Γκέλα με ευθύνες και ΑΕΚούγεννα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 10:00
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Δείτε τα πρωτοσέλιδα με τα οποία βγήκαν οι αθλητικές εφημερίδες στα περίπτερα, σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου. 

Στη σημαντική απώλεια βαθμών που υπέστη ο Ολυμπιακός στο Φάληρο από τη μαχητική και παθιασμένη Κηφισιά, απέναντι σε μια μπλαζέ ομάδα, χωρίς λύσεις στην επίθεση από την απουσία του Ελ Κααμπί, στέκονται τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων την Κυριακή (21/12).

Και φυσικά στην ευκαιρία που έχει πλέον η ΑΕΚ να προσπεράσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Δείτε ΕΔΩ τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων ή στο παρακάτω βίντεο, μαζί με όλες τις εφημερίδες:  

 



