LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος: Η αναμέτρηση της Λεωφόρου για τη Super League
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 20:30
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Βόλος: Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης της Λεωφόρου για τη 14η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τον Βόλο το βράδυ της Κυριακής (14/12, 21:00), για τη 14η αγωνιστική, ευελπιστώντας να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα και να ανέβει βαθμολογικά στη Super League.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι, το εντός έδρας 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν, ως εκ τούτου ο Ράφα Μπενίτεθ προέβη σε ροτέισιον για την αρχική του ενδεκάδα.

Κάτω από τα γκολποστ, στη τελευταία του εμφάνιση πριν αποχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, βρίσκεται ο Αλμπάν Λαφόν, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, τον Γιάννη Κώτσιρα αριστερά και τους Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στο χώρο του κέντρου ο Πέδρο Τσιριβέγια με τον Μανώλη Σιώπη θα είναι τα κεντρικά χαφ, με τον Τάσο Μπακασέτα μπροστά τους.

Στα αριστερά της επίθεσης θα κινείται ο Ανάς Ζαρουρί, στα δεξιά ο Τετέ, με μοναδικό προωθημένο τον Σίριλ Ντέσερς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς.

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Χουάνπι, Κόμπα, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί.

Δείτε LIVE την εξέλιξη στο Παναθηναϊκός - Βόλος:


