Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα γκολ και το πέναλτι που έκριναν την αναμέτρηση - Βίντεο
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 22:56
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα γκολ και το πέναλτι που έκριναν την αναμέτρηση - Βίντεο

Παναθηναϊκός - Βόλος: Δείτε τα γκολ που έκριναν το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο, αλλά και το πέναλτι που έπιασε ο Λαφόν. 

Μόλις  στο 5ο λεπτό ο Σίριλ Ντέσερς άνοιξε το σκορ με υπέροχη ενέργεια και δυνατό σουτ, ενώ στο 20' κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας για το 2-0 στο 22'.

Ο Βόλος, πάντως, κατάφερε να μειώσει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με μακρινό σουτ.    

Μάλιστα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε σωτήρια την εκτέλεση του Λάμπρου.  

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ:

To 1-0

To 2-0

Το 2-1



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
6 λεπτά πριν Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
20 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
35 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
SUPER LEAGUE
Άρης - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης και οι δύο αποβολές
39 λεπτά πριν Άρης - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης και οι δύο αποβολές
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved