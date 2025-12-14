Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα γκολ και το πέναλτι που έκριναν την αναμέτρηση - Βίντεο

Onsports Team

Παναθηναϊκός - Βόλος : Δείτε τα γκολ που έκριναν το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο, αλλά και το πέναλτι που έπιασε ο Λαφόν.

Μόλις στο 5ο λεπτό ο Σίριλ Ντέσερς άνοιξε το σκορ με υπέροχη ενέργεια και δυνατό σουτ, ενώ στο 20' κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας για το 2-0 στο 22'.

Ο Βόλος, πάντως, κατάφερε να μειώσει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με μακρινό σουτ.

Μάλιστα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε σωτήρια την εκτέλεση του Λάμπρου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ: