Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα γκολ και το πέναλτι που έκριναν την αναμέτρηση - Βίντεο
Παναθηναϊκός - Βόλος: Δείτε τα γκολ που έκριναν το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο, αλλά και το πέναλτι που έπιασε ο Λαφόν.
Μόλις στο 5ο λεπτό ο Σίριλ Ντέσερς άνοιξε το σκορ με υπέροχη ενέργεια και δυνατό σουτ, ενώ στο 20' κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας για το 2-0 στο 22'.
Ο Βόλος, πάντως, κατάφερε να μειώσει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με μακρινό σουτ.
Μάλιστα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε σωτήρια την εκτέλεση του Λάμπρου.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ: