Άρης - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης και οι δύο αποβολές

Onsports Team

Άρης - Ολυμπιακός : Δείτε τα highlights της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη για την 14η αγωνιστική της Super League.

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα εκτός από την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου – το γκολ.

Οι δυο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου καταγράφηκαν και οι αποβολές των Ντάνι Γκαρθία (με δεύτερη κίτρινη στο 51’) και Νοά Φαντιγκά (με απευθείας κόκκινη στο 61’).

Μανόλο Χιμένεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησαν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα στο τελευταίο ημίωρο, χωρίς ωστόσο να φύγει νικητής ένας εκ των δύο.

Δείτε τα highlights: