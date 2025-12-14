Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης και οι δύο αποβολές
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 23:21
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Άρης - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης και οι δύο αποβολές

Άρης - Ολυμπιακός: Δείτε τα highlights της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη για την 14η αγωνιστική της Super League. 

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα εκτός από την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου – το γκολ.

Οι δυο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου καταγράφηκαν και οι αποβολές των Ντάνι Γκαρθία (με δεύτερη κίτρινη στο 51’) και Νοά Φαντιγκά (με απευθείας κόκκινη στο 61’).

Μανόλο Χιμένεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησαν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα στο τελευταίο ημίωρο, χωρίς ωστόσο να φύγει νικητής ένας εκ των δύο.

Δείτε τα highlights:



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
35 λεπτά πριν Ζήτησε συγγνώμη η ΕΡΤ για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
2 ώρες πριν Μεντιλίμπαρ: «Παίξαμε καλά, το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός - Βόλος: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
2 ώρες πριν Μπενίτεθ: «Είμαστε ακόμη στην αρχή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved