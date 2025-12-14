Super League Βαθμολογία: Η αγωνιστική της ΑΕΚ, πλησιάζει τετράδα ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Η ισοπαλία του Ολυμπιακού και η ήττα του ΠΑΟΚ, φέρνει την Ένωση στη δεύτερη θέση και στο -1 από την κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Η 14η αγωνιστική της Super League, ήταν η πρώτη του δευτέρου γύρου και η προτελευταία για το 2025. Ξεκάθαρα αυτή ανήκει στην ΑΕΚ, η οποία ήταν σαρωτική στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό κι αυτό το καρπώθηκε με το παραπάνω βαθμολογικά.

Ο Ολυμπιακός μετά από επτά σερί νίκες, ήρθε ισόπαλος στην έδρα του Άρη. Ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στο Περιστέρι απ’ τον Ατρόμητο. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» με 35 βαθμούς είναι στην κορυφή, αλλά η ΑΕΚ πέρασε δεύτερη με 34 και οι Θεσσαλονικείς έμειναν τρίτοι με 32.

Ο Παναθηναϊκός που επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας του Βόλου, ανέβηκε πέμπτος και απέχει 3 βαθμούς απ’ την τετράδα, έχοντας αγώνα λιγότερο. Όλα αυτά πριν το ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ.

SUPER LEAGUE – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 35

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

5. Παναθηναϊκός 22 -13αγ.

6. Βόλος 22

7. Κηφισιά 17

8. Άρης 17

9. Παναιτωλικός 15

10. Asteras Aktor 13

11. Ατρόμητος 12

12. ΟΦΗ 12 -13αγ.

13. ΑΕΛ 8

14. Πανσερραϊκός 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00 Asteras Aktor – Άρης

18:00 Βόλος – Παναιτωλικός

20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – Ατρόμητος

19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός